**Théâtre : Les Femmes savantes de Molière** par la Compagnie l’Amata Trois femmes bourgeoises (Philaminte, Bélise et Armande) passionnées de sciences et de poésie sont manipulées par un faux savant (Trissotin). DIMANCHE 3 AVRIL À 16H Domaine des grands Chênes Durée : 1h20 À partir de 8 ans Tarif : 5 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles

