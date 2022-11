THÉÂTRE : LES FEMMES JALOUSES Chalindrey, 25 novembre 2022, Chalindrey.

THÉÂTRE : LES FEMMES JALOUSES

2022-11-25 – 2022-11-27

10 rue Pierre Semard Centre Socio-Culturel Salle Charles Perrot Chalindrey Pièce en 3 actes par le Groupe Théâtre de Chalindrey :

« LES FEMMES JALOUSES » de Carlo Goldoni … à Venise, au temps du Carnaval !

Dans un quartier de Venise entre Rialto et la Place Saint-Marc, Siora Giulia la femme de l’orfèvre, sa nièce, sa filleule et son amie la femme du drapier, enragent car leurs hommes semblent n’avoir d’yeux que pour la belle veuve Siora Lugrezia et fréquentent même chez elle. Illusions et désillusions, disputes familiales et affronts publics, tout finit par s’arranger grâce au hasard du jeu et du loto qui permet à chacun de se renflouer et à Lugrezia d’être un peu moins contrainte à mener, pour rester libre, une vie d’expédients.

