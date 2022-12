THEATRE LES FEMMES DE BONNE HUMEUR Vaucouleurs Vaucouleurs OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

THEATRE LES FEMMES DE BONNE HUMEUR Vaucouleurs, 4 février 2023

2023-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04

Meuse Vaucouleurs Les femmes de bonne humeur, comédie de Goldini par Les Compagnons de la Foliole de Bar le Duc le 04 février à 20h30 passionevenements@gmail.com +33 6 81 99 46 73 Vaucouleurs

