THÉÂTRE – LES FEMMES DE BONNE HUMEUR Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois Catégories d’Évènement: Ligny-en-Barrois

Meuse

THÉÂTRE – LES FEMMES DE BONNE HUMEUR Salle Jean Barbier, 25 mars 2023, Ligny-en-Barrois . THÉÂTRE – LES FEMMES DE BONNE HUMEUR 1 Rue des Sirènes Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois Meuse Salle Jean Barbier 1 Rue des Sirènes

2023-03-25 – 2023-03-25

Salle Jean Barbier 1 Rue des Sirènes

Ligny-en-Barrois

Meuse Par Les Compagnons de la Foliole.

Comédie de Goldoni.

Entrée libre (chapeau). Comité des Fêtes Ligny-en-Barrois

Salle Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Ligny-en-Barrois, Meuse Autres Lieu Ligny-en-Barrois Adresse Ligny-en-Barrois Meuse Salle Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ville Ligny-en-Barrois Departement Meuse Lieu Ville Salle Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois

Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligny-en-barrois /

THÉÂTRE – LES FEMMES DE BONNE HUMEUR Salle Jean Barbier 2023-03-25 was last modified: by THÉÂTRE – LES FEMMES DE BONNE HUMEUR Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois 25 mars 2023 1 Rue des sirènes Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois Meuse Meuse Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois

Ligny-en-Barrois Meuse