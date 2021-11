Théâtre : Les Femmes dans la Guerre 14/18 Dinard, 7 novembre 2021, Dinard.

Théâtre : Les Femmes dans la Guerre 14/18 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard

2021-11-07 – 2021-11-07 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard 35800

Une pièce écrite par Jean-Jacques Boulais et mise en scène par Régis Leblond

Interprétation : La Compagnie des Tréteaux du Blavet

Organisation : Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard / Rance / Emeraude

3 août 1914. La mobilisation générale est effective. La France entre en guerre contre l’Allemagne. René Viviani lance un appel, au nom du gouvernement, à toutes les femmes : « Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. Il n’y a pas dans ces heures graves de labeur infime ; tout est grand qui sert le Pays ».

De la postière au cœur de l’histoire, des vies sacrifiées ou des babillages, à la boulangère ou la munitionnette ; elles seront, aussi,marraines de guerre : Marie, Lilly, Augustine, Angèle, Léone ou Anna… On ne pourra plus jamais les ignorer ! Et quelle que soit l’issue du conflit dans toute l’Europe, il mènera inexorablement à leur émancipation.

Tendres, drôles, intransigeantes, insoumises, travailleuses, amoureuses, autoritaires ou en colère : elles sont, toutes, ces femmes en guerre !

Entrée libre

Dimanche 7 novembre 2021 – 15h00 – Auditorium Stephan Bouttet

+33 6 08 51 35 96

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard

dernière mise à jour : 2021-10-29 par