THÉÂTRE – Les dragons d’Orchis Launaguet Launaguet, dimanche 28 avril 2024.

THÉÂTRE – Les dragons d’Orchis Par la Compagnie les Féelibres

Dimanche 28 avril | Théâtre Molière | 16h Dimanche 28 avril, 16h00 Launaguet

L’histoire chantée d’une guérisseuse, et d’une noble dame toutes deux hantées et guidées par la vouivre, femme serpent prénommée Mélusine. Un spectacle à l’ambiance féerique dans l’épique moyenâgeuse où les dragons côtoient le reggae, le blues, la musique celte… Tout ceci mené par un chasseur de dragon, trois brillants musiciens et un duo de chanteuses envoûtant aux textes poétiques ciselés ! Un spectacle tout public original qui chatouille l’imaginaire et enchante les oreilles

// Tarif plein : 8€ / Réduit : 5€ (enfants de 8 à 17 ans)

// Réservations uniquement par SMS : 07 69 42 96 74

