[Théâtre] Les détaché.e.s Dieppe, 7 avril 2022, Dieppe.

[Théâtre] Les détaché.e.s Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

2022-04-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-07 21:30:00 21:30:00 Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Entre tendresse et rejet. Entre compréhension et non-envie d’excuser. Entre attachement et détachement réflexes.

Jean, incarcéré pour une longue peine, est au parloir avec sa mère. C’est la première visite qu’elle lui rend en douze ans. Autant d’années de silence à rattraper. Ces délicates retrouvailles vont replonger Jean, et nous avec lui, dans toute une vie de non-dits, de manques, de carences. À rebours, nous découvrirons des éclats de vie, comme des pièces de puzzle, qui dévoileront le parcours d’un homme ayant dû se construire dans la violence de l’absence, du silence et dans celle des assignations sociales. « Pourquoi on s’attache » est un mystère. Et « comment on se détache » en est un tout aussi grand. Voilà les questionnements humanistes et intimes que Yann Dacosta explore à travers cette création collective, inspirée par des récits de vie autobiographiques collectés en milieu carcéral. Car le point de départ des détaché.e.s est cette rencontre avec des personnes qui, à un moment de leur vie, se sont retrouvées en situation de détention. Raconter l’universelle fragilité de nos existences et de nos parcours de vie, c’est explorer également le degré d’empathie que nous pouvons avoir pour les « exclus », les malfrats, les « monstres »…

Mise en scène Stéphanie Chêne, Yann Dacosta et Manon Thorel

Compagnie Le Chat Foin

Coproduction DSN

Théâtre dès 14ans

Réservation conseillée

Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

