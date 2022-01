THÉÂTRE « LES DESSOUS ENTENDUS » PAR LES TRÉTEAUX DE MALESTABLE Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

THÉÂTRE « LES DESSOUS ENTENDUS » PAR LES TRÉTEAUX DE MALESTABLE Saint-Cosme-en-Vairais, 18 mars 2022, Saint-Cosme-en-Vairais. THÉÂTRE « LES DESSOUS ENTENDUS » PAR LES TRÉTEAUX DE MALESTABLE Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 22:30:00 Salle Atlantis Place Saint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais une pièce en trois actes de Claude Husson

Le synopsis de la pièce « les Dessous entendus » : Fernand n’est finalement pas si malheureux que ça dans cet établissement. Le personnel est aux petits soins pour lui. Paulette, sa femme, ne l’entend pas de cette oreille. Aurait-elle une idée derrière la tête ? Entre les histoires d’amour des uns et les fantasmes des autres, le repos n’est pas garanti. La troupe des Tréteaux de Malestable de retour sur les planches pour votre plus grand plaisir ! +33 2 43 97 60 63 https://www.facebook.com/Les-tr%C3%A9teaux-de-malestable-1521155558186497 une pièce en trois actes de Claude Husson

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

