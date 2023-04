POOR WHITE TRASH – L’AFFAIRE TONYA HARDING – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégorie d’Évènement: Paris

POOR WHITE TRASH – L’AFFAIRE TONYA HARDING – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 27 avril 2023, Paris. POOR WHITE TRASH – L’AFFAIRE TONYA HARDING – Théâtre Les Déchargeurs 27 avril – 20 mai Théâtre Les Déchargeurs Réservation obligatoire Au Théâtre Les Déchargeurs 1994. Dans le patinage artistique américain, deux noms se détachent: Nancy Kerrigan, favorite des jurys et du public, et la controversée Tonya Harding. Trop pauvre, trop populaire, trop vulgaire, Tonya est dépeinte comme une imposture dans le haut du classement. Le chemin de Nancy vers la médaille d’or semble tout tracé. Mais, six semaines avant les JO, un individu agresse Nancy en plein entraînement. Blessée, sa place dans l’équipe n’est plus garantie. Les médias s’emparent de l’affaire, la rumeur enfle : Tonya Harding serait-elle impliquée ? Distribution :

Texte, mise en scène – Laura Boisaubert

Lumières – Juliette Petit

Décors – Serge Chaventré

Costumes – Brigitte Boisaubert Jeu – Lisa Colin, Alexandra Hernandez, Anne Moisset, Manon Preterre

Création musicale, chant et interprétation – Justine Gaucherand

Assistant à la mise en scène – Léonard Boissier Tarifs :

24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

