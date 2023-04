Le Monde et son Contraire – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Monde et son Contraire – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 27 avril 2023, Paris. Le Monde et son Contraire – Théâtre Les Déchargeurs 27 avril – 20 mai Théâtre Les Déchargeurs Réservation obligatoire Aux Déchargeurs, venez découvrir : Un acteur cherche à interpréter Franz Kafka.

Traversé par ses récits, il s’identifie au héros de La Métamorphose : c’est quoi, se sentir vermine ?

Via le portrait qu’il nous tend de l’écrivain, qui l’aide à comprendre les contradictions absurdes de notre monde, il parvient à mettre des mots sur sa propre histoire.

De Kafka à Chaplin en passant par les cabrioles d’un cafard, cette partition physique est une ode aux êtres étranges, bizarroïdes. Une résilience insolite et malicieuse.

Il s’agit de jouer, jouer comme un fou. Distribution :

Texte – Leslie Kaplan, édité chez P.O.L

Mise en scène, jeu – Anthony Devaux

Assistant à la mise en scène – Julien Toinard

Direction d’acteur – Esther Wahl

Lumières – Titiane Barthel

Création sonore – Jeanne Susin

Scénographie – Loana Meunier & Anthony Devaux

Costume – Anatole Mennessier & Max Rapetti-Mauss Crédit photo – Compagnie Fracas Lunaire Tarifs :

24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans

2023-04-27T19:00:00+02:00 – 2023-04-27T20:05:00+02:00

théâtre Kakfa Compagnie Fracas Lunaire

