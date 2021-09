Lion-en-Sullias Lion-en-Sullias Lion-en-Sullias, Loiret Théâtre – “Les coureurs” Lion-en-Sullias Lion-en-Sullias Catégories d’évènement: Lion-en-Sullias

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully “Les marathoniens sont des animaux étranges qui se nourrissent de nouilles et sentent la pommade camphrée. Ce sont des solitaires, mais ils se regroupent souvent en troupeaux considérables pour de grandes migrations, pouvant dépasser 42 kilomètres ! Les mâles, largement majoritaires, ne courent pas après les rares femelles, même à la saison des compétitions. Ils trottent volontiers devant, ignorant les jambes fuselées et les shorts moulants. Ils sont davantage obsédés par l’organe curieux qu’ils se sont fait greffer au poignet : le chronomètre !” SUR RESERVATION – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE – par le Barroco Théâtre –

