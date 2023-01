THÉÂTRE – LES COULISSES « CECI N’EST PAS UN HOLD-UP » Savenay Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

THÉÂTRE – LES COULISSES « CECI N'EST PAS UN HOLD-UP » Savenay, 24 février 2023

Loire-Atlantique « Ceci n’est pas un hold-up » est une comédie en trois actes de Régis Le Guigot qui parle de quiproquos entre un client d’une banque dont la carte a été avalée par le distributeur et des employés pas très futés. La pièce est interprétée par sept comédiennes et comédiens qui prennent beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Venez nombreux partager avec eux un moment de rire et de détente. reservationlescoulisses@gmail.com https://www.facebook.com/LesCoulissesSavenay Salle Équinoxe Rue Saint-Michel Savenay

