Dans le cadre des 400 ans Jean De La Fontaine, la compagnie théâtrale est ravie de jouer ce spectacle conçu et interprété par Jean Boulanger. Connu surtout pour ses fables, Jean De La Fontaine est aussi l'auteur de contes libertins qui firent scandale, notamment auprès des dévots qui réussirent à les faire censurer. Le spectacle est composé de 8 de ces contes grivois, légers et jamais vulgaires. Les situations y sont burlesques, relèvent de la farce et de ce que l'on ne nommait pas encore le vaudeville. Ces histoires coquines connurent un vrai succès dans es salons littéraires du XVIIéme siècle où elles étaient lues ou jouées devant un public amateur de textes légers et bien écrits. Spectacle conseillé à partir de 12 ans.

