Théâtre – Les Brèves du futur Cancon, 13 mai 2022, Cancon.

Théâtre – Les Brèves du futur Cancon

2022-05-13 19:00:00 – 2022-05-13

Cancon Lot-et-Garonne

10 10 EUR Fictions courtes d’anticipation écrites et mises en scène par Julien Guyomard

Avec Eric Jovencel, Valentine Vittoz, Xavier Berlioz, Elodie Vom Hofe et Renaud Triffault

Et si les terres agricoles devenaient infertiles. Si l’on transformait les théâtres en réserves, les acteurs devenus des animaux en voie d’extinction. Vous découvrirez quatre histoires qui développent successivement quatre situations d’anticipation, prenant place dans un avenir possible, aussi redoutable que drôle. Du public disposé en U s’extraient cinq interprètes qui font vivre par leur seul jeu ces étranges fictions, improbables et probables à la fois. Urgence écologique, monétisation des rapports humains et bien d’autres problématiques contemporaines peuplent ces univers, certes un peu délirants, mais dont on sent qu’ils germent déjà.

Vous découvrirez quatre histoires qui développent successivement quatre situations d’anticipation, prenant place dans un avenir possible, aussi redoutable que drôle.

Fictions courtes d’anticipation écrites et mises en scène par Julien Guyomard

Avec Eric Jovencel, Valentine Vittoz, Xavier Berlioz, Elodie Vom Hofe et Renaud Triffault

Et si les terres agricoles devenaient infertiles. Si l’on transformait les théâtres en réserves, les acteurs devenus des animaux en voie d’extinction. Vous découvrirez quatre histoires qui développent successivement quatre situations d’anticipation, prenant place dans un avenir possible, aussi redoutable que drôle. Du public disposé en U s’extraient cinq interprètes qui font vivre par leur seul jeu ces étranges fictions, improbables et probables à la fois. Urgence écologique, monétisation des rapports humains et bien d’autres problématiques contemporaines peuplent ces univers, certes un peu délirants, mais dont on sent qu’ils germent déjà.

Cancon

dernière mise à jour : 2022-04-21 par