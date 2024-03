Théâtre Les bonnes Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse, samedi 13 avril 2024.

Théâtre Les bonnes Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse Seine-Maritime

Une cérémonie est en cours. Deux sœurs, les bonnes , rejouent en cachette leurs vies et celle de leur patronne. On se déguise, on s’échange les rôles, on s’invective, on rit, on pleure comme au théâtre ou comme dans un mauvais rêve. La fiction se mêle au réel et surgit la tragédie. La langue de Jean Genet accompagne le spectateur, elle filtre tel un voile littéraire la trivialité de l’histoire racontée.

Réservation obligatoire

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

