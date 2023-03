Paname Comedy Club Théâtre Les Bernardines, 18 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Paname Comedy Club

EUR 10 23 Mathieu Madenian animera cette soirée où les meilleurs talents du Paname Art Café, centre de formation incontournable du stand-up actuel, se confronteront au public des Bernardines.



Artistes de la soirée :



• Mathieu Madenian

Comédien d’origine arménienne, Mathieu a grandi près de Perpignan. Il se lance dans l’humour comme voix-off pour Un gars une fille. Chroniqueur sur Europe1 ainsi que sur France 2 au côté de Drucker, il présente désormais Génération Paname sur France 2, Le Paname Comedy Club sur CultureBox et est tourné sur toute la France en 2022.



• Meyrem Benoua

Devenue un phénomène viral après son passage dans C’est mon choix, Meryem Benoua, réalise son rêve d’enfant en devenant humoriste. Née à Casablanca, d’origine franco-russe marocaine, elle impose un style scénique qui lui est propre. A la fois théâtrale et pétillante, Meryem en apparence douce et souriante n’en finira pas de vous surprendre.



• Sofia Belabbes

C’est à l’âge de huit ans, en regardant les cassettes vidéo des spectacles des grands humoristes des années 90 que j’ai moi-même eu l’envie de monter sur scène. Après dix ans de théâtre et deux ans d’art oratoire, c’est dans le monde du stand-up que j’ai trouvé ma voie. Cela fait maintenant un an et demi que j’écume les scènes ouvertes de Paris pour tester les sketchs que j’écris seule.



• AZ

Azedine Ben, plus connu sous le nom de AZ, est un humoriste de 24 ans, découvert sur la scène du Jamel Comedy Club. Avec un style à l’américaine, il se produit depuis 3 ans dans les comedy clubs de tout Paris, où il nous fait découvrir son monde et son quotidien. Devenu connu grâce à ses parodies hilarantes de chanteurs sur les réseaux sociaux, AZ a pour inspiration Gad Elmaleh, une des plus grandes références de la scène humoristique. En plus d’être un humoriste de talent, il est également auteur. En 2019, AZ monte sur scène pour présenter son tout premier one-man show Exister au Théâtre du Marais de Paris.



• Ayoub Marceau

Comédien et humoriste, Ayoub Marceau donne son point vue sur la vie et sur le monde avec un style à la fois unique, subtil, drôle et son absurdité sur certain sujet. Grand par sa taille et par sa générosité avec le public car le saut en hauteur mène à tout : la preuve, ancien athlète de haut niveau, Ayoub Marceau fait le grand saut en passant du sport au stand-up.



• Yassine Hitch

– bio à venir -



Dans le cadre de Parlez-vous Stand-Up ?

Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

Plateau « Paname Comedy Club » aux Bernardines le 18 mai.

