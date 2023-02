Théâtre – Les Belles Soeurs salle des fêtes Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Place du Général de Gaulle

2023-03-04 – 2023-02-04

salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Saint-Brieuc

Cotes-d’Armor Le Cercle Plaintelais vous présente : « Les Belles sœurs »

Une comédie hilarante d’Eric Assous interprétée par la troupe des Ballons rouges. Nicole et son mari viennent de s’installer dans leur nouvelle maison. Ils décident de pendre la crémaillère en compagnie des frères de Francky et de leurs épouses.

Tout se passerait pour le mieux si Nicole n’avait pas décidé de convier Talia, l’assistante de son mari. A l’arrivée de la jeune femme dans le cercle familial, l’inquiétude gagne les trois frères.

Il semblerait qu’ils aient tous quelque chose à se reprocher.

Une comédie où mensonges, rivalités et adultères nous rappellent que les hommes sont (en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent) impitoyables ! cercle.plaintelais@gmail.com salle des fêtes Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc

