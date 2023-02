Théâtre Les Belles soeurs Neuvy Office du tourisme de Moulins & sa région Neuvy Catégories d’Évènement: Allier

Neuvy

Théâtre Les Belles soeurs, 16 mars 2023, Neuvy Office du tourisme de Moulins & sa région Neuvy. Théâtre Les Belles soeurs Amphithéâtre du lycée agricole Neuvy Allier

2023-03-16 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-16 Neuvy

Allier Neuvy Allier EUR Organisé par le comité de jumelage de Neuvy-Czernichow. Interprétée par la Montgolfière. Une pièce d’Eric Assous. Neuvy

dernière mise à jour : 2023-02-21 par Office du tourisme de Moulins & sa région ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Neuvy Autres Lieu Neuvy Adresse Amphithéâtre du lycée agricole Neuvy Allier Office du tourisme de Moulins & sa région ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ - source : Apidae TourismeALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ - source : Apidae Tourisme Ville Neuvy Office du tourisme de Moulins & sa région Neuvy lieuville Neuvy Departement Allier

Neuvy Neuvy Office du tourisme de Moulins & sa région Neuvy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvy office du tourisme de moulins & sa region neuvy/

Théâtre Les Belles soeurs 2023-03-16 was last modified: by Théâtre Les Belles soeurs Neuvy 16 mars 2023 Allier Amphithéâtre du lycée agricole Neuvy Allier Neuvy Neuvy, Allier Office du tourisme de Moulins & sa région

Neuvy Office du tourisme de Moulins & sa région Neuvy Allier