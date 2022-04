Théatre “Les Belles Nistoires de Mémée la Vieille” Jully-lès-Buxy Jully-lès-Buxy Catégories d’évènement: JULLY-les-BUXY

Saône-et-Loire

Théatre “Les Belles Nistoires de Mémée la Vieille” Jully-lès-Buxy, 6 mai 2022, Jully-lès-Buxy. Théatre “Les Belles Nistoires de Mémée la Vieille” Jully-lès-Buxy

2022-05-06 – 2022-05-06

Jully-lès-Buxy Saône-et-Loire Jully-lès-Buxy Saône-et-Loire 5 5 EUR La Compagnie Les Totors présente

“Les Belles Nistoires de Mémée la Vieille”

Raconteuse de belles nistoires.

Tricoteuse de mots.

Montreuse de beaux zobjets.

Plieuse de rire.

