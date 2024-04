Théatre Les belle sœurs Compagnie la Montgolfière ( Comédie d’Eric Assous) Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains, dimanche 12 mai 2024.

Francky invite dans sa nouvelle maison de campagne ses deux frères et ses belles-soeurs. Qu’est-ce qu’une belle-soeur ? Une pièce rapportée qui doit trouver sa place dans une tribu. Là, elles sont trois et aucune ne ressemble à l’autre. Et puis, il y a le grain de sable qui va faire exploser les non-dits, les fantasmes, les mensonges, les faux-semblants et les couples…. C’est Talia, la ravissante secrétaire de Francky, que les deux autres frères ont très bien connue, elle est aussi invitée. C’est aussitôt la panique chez les hommes et la suspicion chez les femmes.

Une comédie familiale hilarante où mensonges, rivalités et adultères nous rappellent que les hommes sont (en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent) impitoyables !

Buvette sur place

contact pour la réservation: 0555657291 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 15:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Salle culturelle La Source Rue du faubourg Saint-Bonnet

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine

