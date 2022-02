Théâtre « Les Âmes offensées #4 : les Hadza cueilleurs d’eau » Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Théâtre « Les Âmes offensées #4 : les Hadza cueilleurs d’eau » Ollioules, 23 mars 2022, Ollioules. Théâtre « Les Âmes offensées #4 : les Hadza cueilleurs d’eau » Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules

2022-03-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-23 Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon

Ollioules Var Ollioules Ce quatrième volet de la série des Âmes offensées de Macha Makeïeff, après les Inuit, les Soussou, relate les séjours de l’ethnologue Philippe Geslin auprès des Hadza, derniers chasseurs-cueilleurs de Tanzanie. reservation@chateauvallon.com +33 9 80 08 40 40 https://www.chateauvallon-liberte.fr/ Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules

dernière mise à jour : 2021-11-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ville Ollioules lieuville Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Théâtre « Les Âmes offensées #4 : les Hadza cueilleurs d’eau » Ollioules 2022-03-23 was last modified: by Théâtre « Les Âmes offensées #4 : les Hadza cueilleurs d’eau » Ollioules Ollioules 23 mars 2022 Ollioules Var

Ollioules Var