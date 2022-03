THÉÂTRE – LES AMAZONES Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

Yutz

THÉÂTRE – LES AMAZONES Yutz, 4 mars 2022, Yutz. THÉÂTRE – LES AMAZONES Yutz

2022-03-04 – 2022-03-04

Yutz Moselle Le célibat à la quarantaine. Une liberté ? Un vrai choix ?

Trois égratignées de la vie, cohabitent chez cette dernière pour atténuer les effets angoissants d’une jachère à la moitié de leur vie.

Par Les Enfants du Paradis de la MJC la Pépinière de Yutz. MJC YUTZ

Yutz

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse Ville Yutz lieuville Yutz Departement Moselle

Yutz Yutz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz/

THÉÂTRE – LES AMAZONES Yutz 2022-03-04 was last modified: by THÉÂTRE – LES AMAZONES Yutz Yutz 4 mars 2022 Moselle Yutz

Yutz Moselle