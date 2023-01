Théâtre Les Amazones Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse Trois égratignées de la vie, Annie, Micky et Martine cohabitent chez cette dernière pour atténuer les effets angoissants d’une jachère à la moitié de leur existence. C’est le bonheur ! Elles revivent leur adolescence dans cet appartement rebaptisé la roulotte des Amazones,jusqu’au moment où débarque Guillaume pour les vacances.

Fils d’une vieille copine, beau garçon, il va vite devenir la proie d’un safari d’invendues faisant voler en éclat les bonnes résolutions des Amazones sous l’œil goguenard de Loïc le petit voisin du dessus.

Placement libre.

Organisé par l'association La Roue Tourne 40 Théâtre – Comédie – Placement libre

