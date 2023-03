Spectacle – « Et l’amour d’ailleurs ? » Théâtre Les Aires Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Spectacle – « Et l’amour d’ailleurs ? » Théâtre Les Aires, 28 mai 2023, Die . Spectacle – « Et l’amour d’ailleurs ? » Rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires Die Drome Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine

2023-05-28 16:00:00 16:00:00 – 2023-05-28

Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine

Die

Drome . Ce spectacle a été co-constuit par des personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap lors d’ateliers musique, chanson et théâtre menés par 4 artistes. trajetspectacle26@gmail.com +33 4 75 22 05 75 Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Die

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Die Drome Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Ville Die Departement Drome Tarif Lieu Ville Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Die

Die Die Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die /

Spectacle – « Et l’amour d’ailleurs ? » Théâtre Les Aires 2023-05-28 was last modified: by Spectacle – « Et l’amour d’ailleurs ? » Théâtre Les Aires Die 28 mai 2023 Drôme Rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires Die Drôme Théâtre Les Aires Die

Die Drome