Théâtre Les 4 saisons d’Anjoutey Lauw, 26 mars 2022, Lauw.

Théâtre Les 4 saisons d’Anjoutey Lauw

2022-03-26 – 2022-03-26

Lauw Haut-Rhin Lauw

Théâtre « Les 4 saisons d'Anjoutey » vous propose 4 représentations :

« Pas de salade pour Vertuchou » de Benoît Fouchard d’après une idée de Gérard Bellot

L’histoire de Vertuchou est contée par un narrateur qui se trompe tout le temps. Interviennent alors les différents acteurs de cette histoire.

« Vive les vacances » de Jacqueline GREBAUT

Ce sont les vacances, Cédric, Elodie et leurs 3 enfants, s’apprêtent à partir une semaine au bord de la mer. Il faut faire les valises, préparer les sandwichs pour la pause déjeuner, gérer les enfants et ce n’est pas peu dire. Sans oublier la mamie qui n’était pas prévue, mais qu’il faut désormais prendre en compte.

« Bon réveillon Mademoiselle » adaptation de Lauri Willy

Une aristocrate, fête, comme chaque année, la St Sylvestre. A sa table, il y a 4 chaises vides : celles de ces anciens amants hélas disparus.

Le majordome assure le service du repas et doit, à chaque plat, servir des vins demandés par la demoiselle et trinquer avec elle en lieu et place des 4 convives absents.

Bien qu’il sache où cela va le mener, il doit assurer la même procédure que l’an passé… Plus le repas avance et plus le majordome a des difficultés avec les vins, champagnes, portos et autres liqueurs…

» Y a plus de vieillesse » de Georges Contamin

Un hall d’immeuble comme on en trouve beaucoup dans les cités HLM, le contexte social est tendu, surtout quand quelques troublions qui ne respectent rien, fument des substances illicites et écoute leur stéréo à tue-tête ! Ah, ces jeunes on ne sait plus les tenir. Le problème, c’est que ceux-là ont plus de 65 ans. Y’a plus d’vieillesse est une comédie décalée et déjantée, touchant les préoccupations de la génération des néo-retraités, les baby-boomers, celle qui a tenu les barricades en 68, la génération du rock’n’roll et de la contestation qui ne se retrouve pas aujourd’hui dans les structures réservées au troisième âge

Salle polyvalente de Lauw à 20h30

Réservation : 06 98 25 00 93

