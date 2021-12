[Théâtre] L’équation Dieppe, 3 mars 2022, Dieppe.

Kafka, Darwin, Calvino, Einstein, Dirac… Matière, antimatière, comédie, galaxies, biotechnologies, quanta, poésie…

L’Équation retrace l’histoire du monde, du Big-Bang à nos jours. Nourri des théories de Darwin autour de l’évolution, des réflexions d’Einstein sur la relativité ou encore des oeuvres de Kafka et de Calvino, le spectacle est un hymne à l’imagination, à la soif de connaissance et à l’amour de la vie. Le récit prend place à la frontière entre narration et action théâtrale et s’inscrit dans une recherche des liens entre théâtre, littérature, science et nouvelles technologies, à travers le croisement du jeu, de l’image vidéo et de la suggestion sonore. Le plateau devient alors le lieu idéal pour un voyage dans le temps, hors du temps. Un voyage de quinze milliards d’années au coeur de l’Univers, entre science, littérature et comédie ! L’intérêt de Fabio Alessandrini pour la biologie, l’astronomie et l’histoire se fond naturellement avec son talent pour le comique, le fantastique et le paradoxe.

« Fabio Alessandrini, beau parleur et beau joueur, assume son dessein vertigineux magistralement aidé en cela par la création vidéo de Claudio Cavallari, brillant inventeur de cosmogonies changeant en permanence au doigt et à l’oeil, tandis que Nicolas Coulon, maître du son, a su créer une musique des sphères étonnement crédible. Le tour de force de L’Équation consiste en un subtil mélange d’érudition et de familiarité. » L’Humanité

Théâtre dès 13 ans

Mise en scène Fabio Alessandrini,

Compagnie Teatro di Fabio

Réservation conseillée

billetterie@dsn.asso.fr +33 2 35 82 04 43 http://www.dsn.asso.fr/

L'Équation retrace l'histoire du monde, du Big-Bang à nos jours. Nourri des théories de Darwin autour de l'évolution, des réflexions d'Einstein sur la relativité ou encore des oeuvres de Kafka et de Calvino, le spectacle est un hymne à l'imagination, à la soif de connaissance et à l'amour de la vie. Le récit prend place à la frontière entre narration et action théâtrale et s'inscrit dans une recherche des liens entre théâtre, littérature, science et nouvelles technologies, à travers le croisement du jeu, de l'image vidéo et de la suggestion sonore. Le plateau devient alors le lieu idéal pour un voyage dans le temps, hors du temps. Un voyage de quinze milliards d'années au coeur de l'Univers, entre science, littérature et comédie ! L'intérêt de Fabio Alessandrini pour la biologie, l'astronomie et l'histoire se fond naturellement avec son talent pour le comique, le fantastique et le paradoxe.

