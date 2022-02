Théâtre L’Épine L'Épine Catégories d’évènement: L'Épine

Marne

Théâtre L’Épine, 12 mars 2022, L'Épine. Théâtre L’Épine

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 23:00:00

L’Épine Marne L’Épine Les Sarrybiens vous présentent leurs nouvelles pièces de théâtre « Mauvaise pioche » et « C’est tellement vrai ». +33 3 26 66 96 67 L’Épine

