CE QU’IL FAUDRA LAISSER AUX ANGES THEATRE LEPIC Paris, dimanche 31 mars 2024.

CE QU’IL FAUDRA LAISSER AUX ANGESDE LAURA LÉONI« Rien n’échappe aux regards des anges. Rien. Gardiens éternels de la vie humaine nous récoltons les fragments de vos vie. Nous veillons… »A la lisière entre la mort et la vie errent les anges. Êtres éthérés, sans émotion ni souffrance, ils sont les gardiens éternels de la vie des hommes. Inlassablement, ils observent chaque souffle, chaque frémissement, chaque joie, chaque peine. Notre intimité leur apparaît pleinement, parfois crue ou ridicule, et pourtant toujours sacrée. Devant leurs yeux les scènes de vie s’enchaînent … Fascinés par ce qui fait l’essence même de notre humanité, ils collectionnent des fragments épars d’existence. Comme pour enfin comprendre le mystère, enfin toucher du doigt ce qui fait que, depuis toujours, les dieux envient les hommes.« Ce qu’il faudra laisser aux anges » est la première collaboration théâtrale de la Compagnie du Libre Acteur avec l’autrice Laura Léoni. Après une exploration du théâtre immersif, le metteur en scène Sébastien Bonnabel revient à un dispositif classique, toujours en quête de la représentation de l’intime. La troupe fête ses dix années d’existence avec cette 5ème création et inaugure le « théâtre étendu ».Ecriture :Laura LéoniMise en scène :Sébastien BonnabelDistribution (en alternance) :Pierre Cachia, Pauline Cassan, Eric Chantelauze, Marie Combeau, Marine Dusehu, Stéphane Giletta, Marie Hennerez, Pascale Mompez, Philippe de Monts, Louise Rebillaud, Kévin RouxelCréation lumière :Garance SandersScénographie :Mégane AtieCostumes :Julia AllègreAssistance mise en scène :Hélène BoutinLA PRESSE : On rit, on pleure, on s’émerveille devant tant de vérité sublimée. C’est une pièce qui donne envie d’aimer les autres, de s’aimer soi-même et de ne pas avoir peur d’aller de l’avant… Un hymne à la vie qui fait du bien au cœur. A voir absolument. Laruedubac

Tarif : 27.50 – 41.80 euros.

Début : 2024-03-31 à 21:00

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75