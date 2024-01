CYRANO THEATRE LEPIC Paris, samedi 9 mars 2024.

CYRANO de EDMOND ROSTANDEst-il besoin de dresser le portrait de celui que tout le monde connaît même sans l’avoir lu ? Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ?Un héros solitaire, truculent et poétique en diable, frétillant quadragénaire, plus ou moins ventru selon celui qui l’incarne. C’est un certain film avec Depardieu. Certains se souviennent peut-être de Huster, Weber ou Belmondo. Ce sont de multiples adaptations avec des épées et des grosses voix. Le Théâtre Les Pieds Nus a voulu revisiter l’histoire à sa manière ; parce que nous pensons que changer de point de vue c’est parfois révéler. À ce que nous connaissons par coeur, il faut de l’inédit. Cyrano, ce héros de 21 ans, dansait plus qu’il ne bougeait et chantait plus qu’il ne parlait. Il avait un grand nez, mais il était beau. Comme en son temps, nous avons éclairé la scène uniquement aux bougies. Des masques atypiques, des costumes colorés et un plateau vide, parsemé de lampions complètent notre peinture. À ceux qui gravissent les montagnes, deux choix s’offrent à eux : raconter leur périple, ou raconter la beauté de la montagne. Nous sommes de ceux qui voulons raconter la beauté de la montagne. Tout a été dit, montré, monté. Vraiment ? … Et si c’était joué par trois femmes …? Cyrano aurait adoré.Auteur : Edmond RostandArtistes : Iana-Serena De Freitas, Louisa Decq, Mathilde Guêtré-RguiegMetteur en scène : Bastien Ossart

Tarif : 24.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-09 à 16:30

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75