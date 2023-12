C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX THEATRE LEPIC Paris, 18 janvier 2024, Paris.

C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MALNora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes dans l’espoir de rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne aussi a une vie bien nulle, mais au moins elle le sait. Bref, c’est l’histoire de cinq Parisiens.Auteur : Rudy MilsteinMise en scène : Nicolas Lumbreras & Rudy MilsteinDistribution : Zoé Bruneau, Baya Rehaz, Rudy Milstein, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné.Durée : 1h15

Tarif : 27.50 – 41.80 euros.

Début : 2024-01-18 à 21:00

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75