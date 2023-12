VA AIMER ! THEATRE LEPIC Paris, 2 janvier 2024, Paris.

VA AIMER ! De et avec : Eva RamiTous les mardis à 20h à partir du 26 septembre 2023.Personne n’aime voir un oiseau enferme´, mais est-il si simple d’ouvrir sa cage ?A travers cette question pourtant simple, l’autrice et comédienne Eva Rami s’intéresse aux relations complexes de domination, de non-consentement et d’enfermement qui peuvent se mettre en place en amour.Dans son troisième seule-en-scène, elle incarne une nouvelle fois une multitude de personnages, notamment un groupe de femmes qui gravitent autour de l’héroïne Elsa. A la manière d’un chœur, et parfois d’un feu d’artifice, ces femmes vont accompagner l’héroïne dans son cheminement vers la libération, en tissant des liens avec leurs propres histoires.Avec humour et tendresse, mues par une affection parfois étouffante, toutes vont vouloir l’aider à sortir du silence qui la paralyse.Regard dramaturgique :Camille BoujotCollaboration artistique :Alice Carré et Emmanuel BesnaultCréation lumière :Luc KhiariCréation musicale :Fils de FlûteEsthétique du mouvement :Audrey VallarinoCollaboration à la création :Zoé GilbertCostume :Aurore LaneScénographie :Thibault CaligarisAffiches – Visuels :Valentin PerrinLA PRESSE EN PARLE : « Un seul-en-scène marquant, intense et parfaitement maîtrisé » Le Monde « Spectacle puissant, drôle et poignant » Le Parisien« Eva Rami s’exclame et nous on l’acclame tant son talent est grand et ses spectacles sont magnifiques » France Info « Magnifique découverte, le spectacle à ne pas manquer » Topito« Un spectacle très puissant, une sensible performance » La Provence« Un spectacle très bien écrit et très bien joué, bravo. » Le Dauphiné Un spectacle confidentiel, profond et généreux mené par une comédienne pleine d’élégance et d’énergie ManiThea On reste médusés, extatiques face à une telle performance et debout comme un seul homme pour le feu d’artifice du final Tatouvu

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-02 à 20:00

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris