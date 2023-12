FERME BIEN TA GUEULE THEATRE LEPIC Paris, 31 décembre 2023, Paris.

FERME BIEN TA GUEULE Dernière représentation le 10 décembre 2023.Une comédie à la parole brute et sans filtre qui résonne dans tout l’immeuble.Steven, quadra un peu paumé, peine à s’imposer dans la vie comme dans son couple.Lorsqu’il est seul, il entretient en cachette une passion qu’il a du mal à assumer.Un soir, il invite chez lui Adil, un inconnu contacté sur une application, et avec qui il tente de partager son secret et passer ainsi du fantasme à la réalité, une étrange rencontre interrompue par le retour d’Aurélie sa femme et de Marie C son amie en mal d’amour . Entre ces quatre là , la parole est brute et sans filtre, jamais précise, souvent drôle et inattendue. Un univers dans lequel aucune discussion ou explication ne leur semble plus efficace qu’un grand Ferme bien ta Gueule !!Ecrit par Julien RatelAvec : Constance Carrelet, Marie Lanchas, Mikael Chirinian et Julien Ratel Mise en scène de Ludivine de Chastenet et Benjamin Gauthier Scénographie : Clement VrietLumières : Jean Luc ChanonatLA PRESSE : Nous voilà pris au piège de ce spectacle atypique qui est, somme toute, une belle histoire d’amour et de vie. L’Oeil d’OlivierY’a des pièces qui portent bien leur nom. Pas besoin de tourner autour du pot Ferme bien ta gueule est une pièce bien barrée qui va te faire marrer. France Net Infos

Tarif : 41.80 – 41.80 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:00

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris