LE TESTAMENT MÉDICIS THEATRE LEPIC Paris, 30 décembre 2023, Paris.

LE TESTAMENT MÉDICIS Découvrez la folle et fascinante histoire de Mona Lisa.Paris, de nos jours. Après des années à veiller sur le sourire le plus célèbre du monde, le gardien de la Joconde s’apprête, non sans émotion, à prendre sa retraite. Alors que commence son dernier tour de garde, il convoque Laurent, son fils, pour lui confier un récit connu de lui seul : la véritable histoire de Mona Lisa …Entraîné par le vieux gardien dans le labyrinthe des siècles, Laurent entame un voyage extraordinaire qui lui fera comprendre qu’il n’y a pas de chefs-d’œuvre sans mystère. Et encore moins de famille sans secrets …Si vous aussi vous voulez embarquer dans la folle et fascinante histoire de Mona Lisa, comprendre comment un tableau devient un chef d’œuvre, si vous voulez rire, frissonner et voyager dans les siècles et les secrets de familles, alors n’hésitez pas : cet été, tous les chemins mènent au Théâtre Lepic et au Testament Médicis !Vous n’imaginez pas toutes les histoires qui se cachent derrière son sourire. De : Stéphane LandowskiMise en scène : Raphaëlle CambrayAssistante à la mise en scène : Sara KejlerAvec :Karina TestaÉric Prat ou Jean-Marie FrinAntoine PelletierMickaël Abiteboul ou Sébastien LalanneNicolas PoliMassimo Riggi ou Audran Cattin Création lumière : Denis SchleppCréation musicale : Raphaël SanchezScénographie : Pauline GallotCostumière : Mélisande de SerresVidéo : Femme Fatale Studio

Tarif : 24.20 – 41.80 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75