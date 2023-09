Viril(e·s) Théâtre Lepic Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Viril(e·s), c’est le récit drôle et décalé de Capucine, Garance, Justine, Mégane et Sofia qui ne correspondent pas à l’image mythique de la femme. Cuisinière, danseuse, chanteuse, rappeuse, joueuse de tennis ou encore archiviste de mode, dans VIRIL(E.S), il y a des filles « féminines » et des « garçons manqués », des femmes révoltées et qui se cherchent.

Après le succès du spectacle Prix Théâtre 13 2022 au 11 Avignon en 2023 le spectacle est repris au Théâtre Lepic à Paris.

Théâtre Lepic 1 avenue Junot, 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:15:00+02:00

2024-01-05T19:00:00+01:00 – 2024-01-05T20:15:00+01:00

femmes viriles interroger les stéréotypes de la féminité

Ema Martins