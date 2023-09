ROMÉO & JULIETTE THEATRE LEPIC Paris, 30 septembre 2023, Paris.

ROMÉO & JULIETTE THEATRE LEPIC a lieu à la date du 2023-09-30 à 17:00:00.

Tarif : 24.2 à 41.8 euros.

ROMÉO & JULIETTECHOISISSEZ VOTRE DISTRIBUTION IDÉALE !Une pièce planétairement connue, sans doute la plus célèbre, dont l’amour est le centre et qui fut déclinée de multiples façons depuis sa création en 1597. Roméo aime Juliette qui aime Roméo, mais la haine de leurs deux familles s’opposera à cette union.La Compagnie Acquaviva présente une toute nouvelle version de ce drame, avec le texte originel où le public fera sa propre distribution donnant ainsi à l’amour la place centrale qu’il mérite dans son universalité.Production Compagnie Acquaviva, Compagnie Les DivergentsAuteur : ShakespeareMise en scène :Romain Chesnel et Caroline de TouchetTRADUCTION :Caroline de TouchetASSISTANTE :Lina AucherAVEC :Camille ArrivéClémence BaudouinSarah BretinRobain HairabianGuillaume Lauro LilloLorraine RésillotEn alternanceLina Aucher et Romain AmardeilhVOIX :Nicolas Lormeau de la Comédie FrançaiseCRÉATION LUMIÈRE :Sofia Kisteneva et Simon VenonMUSIQUE ORIGINALE :Bruno MégaraCHORÉGRAPHIE :Camille ArrivéCOSTUMES :Margaux LopezSCÉNOGRAPHIE :Sofia KistenevaCOMBAT :Christophe CharrierLA PRESSE : EUROPE 1 : Le public en ressort heureux.PARIS MATCH : Shakespeare peut dormir sur ses deux oreilles.TÉLÉ MATIN : On a l’impression d’assister à quelque chose d’unique !ELLE : Les acteurs jubilent, les spectateurs aussi !L’ŒIL D’OLIVIER : L’épatant Roméo et Juliette aux multiples voies, le résultat est remarquable.

THEATRE LEPIC

1 AVENUE JUNOT Paris 75018

