THEATRE – LEONARD DE VINCI Béziers, 10 avril 2022, Béziers.

THEATRE – LEONARD DE VINCI Béziers

EUR 10 14 Les pensées, les dessins et les inventions du génie universel sont projetés dans un immense livre sur scène. Les différents moments marquants de son enfance se racontent au fil des pages, ainsi que sa rencontre avec le peintre Verrochio et sa passion pour les inventions et le dessin. Grégory Gerreboo livre ici une interprétation magistrale de Léonard de Vinci, nous permettant d’assister avec émerveillement à l’éclosion d’un être d’exception.

Réservation conseillée.

