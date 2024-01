IRISH LEGENDS THEATRE LEO FERRE Aulnoye Aymeries, dimanche 24 mars 2024.

Irish Legends offre un spectacle de danses, de musiques et de chants, chaleureux et e´clatant aux couleurs de l’Irlande.Majestueuse Irlande ! qui nous offre toute la diversite´ de son histoire a` travers, ses musiques, ses danses et ses chants le´gendaires.Sur les rythmes fre´ne´tiques des claquettes irlandaises appele´es « TAP DANCE », danseuses et danseurs venus des meilleures acade´mies de Dublin et de Galway proposent un voyage e´blouissant au cœur de la Le´gende Celte.Jouant sur des instruments de musique traditionnels comme la cornemuse irlandaise ou le bodhran, les Musiciens du groupe interpre`tent un florile`ge des plus beaux airs du folklore irlandais transmis de ge´ne´ration en ge´ne´ration. Musiques rythme´es et ballades irlandaisesIrish Legends un merveilleux spectacle pour tous, vivant et rapide Une soire´e inoubliable pour taper des pieds et frapper dans les mains ! Toute la beaute´ et la fe´erie des chants, danses et musiques d’IrlandeWELCOME TO IRELAND

Tarif : 33.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-24 à 16:00

THEATRE LEO FERRE RUE DU FOYER 59620 Aulnoye Aymeries 59