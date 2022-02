THÉÂTRE – L’ENTREVUE SECRÈTE Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle C’est du théâtre historique proposé par la Compagnie Richard Fabulette, avec 6 comédiens et 3 musiciens (trio de flûtes à bec)

L’action se situe à Vaucouleurs en 1299. Une rencontre de portée européenne doit avoir lieu et les préparatifs doivent rester secrets. Dans l’isolement glacé du château de Vaucouleurs, Isabeau de Bar, épouse du Chevalier d’Ourches, régisseur du domaine, va se trouver, malgré elle, embarquée dans des enjeux qui la dépassent. A qui peut-elle encore se fier, quand tous ses repères se mettent à vaciller ? +33 3 83 18 30 00 ville d’Essey-les-Nancy

