Meuse Vaubecourt Spectacle en partenariat avec l’ACB : L’Enquête Que faire quand on est artiste de cirque et qu’on reçoit en héritage des mains d’une femme de 102 ans des objets ayant appartenu à son défunt mari Pierre Bonvallet, dit Punch, qui fut un clown blanc au cirque Médrano à Paris, avec cette injonction troublante : « qu’il en fasse quelque chose » ? Quelques années après, ce « qu’il en fasse quelque chose » est devenu un spectacle très insolite ! Le fil-de-fériste Sébastien Le Guen nous invite sous une tente de réception, au plus proche de l’action, pour que l’on y déroule ensemble le fil de cette enquête – une enquête devenant rapidement pour l’artiste une mise en abîme vertigineuse de son propre parcours. On marche sur un fil d’une décennie à l’autre. Théâtre de corps et d’objet dit Sébastien Le Guen. Cirque-théâtre de l’émotion, véritable ode au vertige pour petits et grands… La Compagnie Cie Lonely Circus

conception et interprétation Sébastien Le Guen / mise en scène Sébastien Le Guen, Nicolas Heredia / contribution en cirque d’audace Guy Périlhou / création son Jérôme Hoffmann / céation lumière Marie Robert administration Hélène Garcia / scénographie, constructions Lonely Circus et Delphine Jalabert anesartgonne@free.fr +33 6 78 55 86 08 http://anesartgonne.free.fr/crbst_57.html Collège Émilie du Châtellet 15 Rue Ernest Chaudron Vaubecourt

