2021-11-27 – 2021-11-27 Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents

Pierrelatte 26700 EUR 5 5 La Scène Enchantée présente ” L’enfer de ma vie”. Ecrit et mis en scène par Isabelle Gély, sur le thème des violences faites aux femmes. Représentation suivie d’un débat. Déconseillé aux mois de 12 ans. +33 6 74 11 07 63 Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte

