Théâtre – L’enfant océan Saint-Brieuc, 25 mars 2022, Saint-Brieuc.

Théâtre – L’enfant océan La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 21:00:00 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Un peu comme Le Petit Poucet, mais juste un peu.

Petit dernier d’une fratrie de sept enfants, exclusivement masculine, élevée à la dure dans une ferme du Périgord, Yann fait figure d’avorton. À dix ans, il est si petit qu’on le confond avec un bébé. Yann adore l’école et les livres. Et, cerise sur le gâteau, il est muet. Il n’en fallait pas plus pour que les parents Doutreleau, des taiseux à la main lourde, le prennent en grippe. Une nuit, Yann convainc ses frères de quitter le foyer familial. Mais l’ogre n’est pas toujours celui que l’on croit.

Il y a du Roald Dahl et du Charles Perrault dans l’écriture de Jean-Claude Mourlevat. Son récit, ce Petit Poucet moderne, prend la forme à la fois d’un road-movie enfantin et d’une enquête policière à suspens.

S’appuyant sur une marionnette hyper réaliste, des comédiens multicartes et un dispositif vidéo ingénieux évoluant au fil de l’histoire, Frédéric Sonntag transforme cette petite odyssée en grande aventure.

Spectacle doublé en langue des signes

A partir de 8 ans

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda

