Théâtre L’emprunt russe Aspach, samedi 23 mars 2024.

Les Coucous d Aspach vous font plonger dans la vie parisienne en 1910, la Belle-Époque. Réservations au 06 38 38 59 57 jeudi, vendredi, samedi, de 16h à 20h.

Mise en scène Marie-Thérèse Scherlen

Avec, dans l’ordre d’apparition :

Linda robinot, Jérôme Scherlen, Denis Bourquardez, Pierrette Ottié, Véronique Itty, Christophe Lodovichetti, Damien Aigle, Romane Riff.

Paris, janvier 1910. Belle-Époque, sans doute, mais bien mauvais temps! La Seine est en crue, la capitale est inondée, la circulation devient dificile. Ce qui semble n’être qu’un banal accident de fiacre fait soudain ressurgir tout le passé d’irréprochables bourgeois.

Pourtant, derrière la redingote, la toutane, la robe ou les chapeaux, les apparences peuvent s’avérer trompeuses. Les personnages cachent bien leur jeu. Leurs travers ou leurs faiblesses ont l’âge de l’humanité et chacun donne à voir ce qu’il n’est pas. Et lorsque l’emprunt russe vient se greffer sur ce quotidien soudain malmené, rien ne va plus!

La caricature n’est jamais loin ; les bons mots fusent et c’est l’humour pour toute absolution qui réconciliera ce petit monde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:15:00

fin : 2024-03-23

rue des Jardins

Aspach 68130 Haut-Rhin Grand Est

