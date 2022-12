Théâtre – « L’embarras du choix » Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Théâtre – « L’embarras du choix » Pontarlier, 6 avril 2023, Pontarlier . Théâtre – « L’embarras du choix » Théâtre Bernard Blier – Salle Jean Renoir Pontarlier Doubs

2023-04-06 20:30:00 – 2023-04-06 Pontarlier

Doubs 10 10 EUR Organisé par le Service Culturel et la Ville de Pontarlier.

Le jour de ses 30 ans, Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous…

Billetterie en vente sur place le soir du spectacle (en fonction des places disponibles). culture@ville-pontarlier.fr +33 3 81 38 81 51 http://www.ville-pontarlier.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-12-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Théâtre Bernard Blier - Salle Jean Renoir Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Théâtre – « L’embarras du choix » Pontarlier 2023-04-06 was last modified: by Théâtre – « L’embarras du choix » Pontarlier Pontarlier 6 avril 2023 Doubs Pontarlier Théâtre Bernard Blier - Salle Jean Renoir Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs