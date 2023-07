Théâtre : L’éducation de Rita Théâtre Le Funambule Montmartre Paris, 7 septembre 2023, Paris.

Public adultes. payant

Découvrez cette célèbre comédie anglaise (Laurence Olivier Award 1980) dans une nouvelle traduction, au Théâtre Le Funambule Montmartre.

– FRANK :

Vous voulez savoir quoi ?

– RITA :

Tout.

Rita est coiffeuse à Liverpool. Spontanée et

avide de savoir, elle se dit qu’il y a autre chose dans la vie que

les soirées plateau-télé, les virées au pub et les potins du salon. Elle

décide de s’inscrire à un cours du soir. Elle débarque dans le bureau de

Frank, professeur de littérature désabusé qui se réfugie dans l’alcool et les

livres. Leur rencontre, tour à tour comique et déchirante,

va dévier leur trajectoire. Une collision pleine d’affection et

d’humour.

Cette comédie piquante nous interroge sur

l’accès à la culture et l’influence du milieu social sur nos choix de vie.

