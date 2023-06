Visite du théâtre Ledoux Théâtre Ledoux – scène nationale « Les deux scènes » Besançon, 17 septembre 2023, Besançon.

Visite du théâtre Ledoux Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Théâtre Ledoux – scène nationale « Les deux scènes » Entrée libre

Venez découvrir les coulisses du théâtre Ledoux et son histoire. Bâti au XVIIIe siècle par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, l’édifice, en avance sur son époque, abrite la première fosse d’orchestre au monde.

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Besançon connaît une période de stabilité économique propice au développement urbain. En 1764, Charles-André de Lacoré, nouvel intendant de Franche-Comté, s'installe à Besançon. Désireux d'apporter les embellissements nécessaires à une capitale, il fait appel pour la construction du théâtre à un architecte parisien de renom, Claude-Nicolas Ledoux, déjà présent en Franche-Comté pour la construction de la Saline Royale de la forêt de Chaux. La construction du théâtre commence au printemps de 1778 sous la conduite de l'architecte Bertrand, les travaux seront terminés en 1784. Claude Nicolas Ledoux va pouvoir avec cette commande bisontine concrétiser sa conception du théâtre. S'inspirant de l'architecte italien Palladio (1508-1580) pour le traitement de sa façade et l'architecture extérieure du bâtiment, Ledoux innove pour l'agencement intérieur. Supprimant les loges des théâtres à l'italienne, il renoue avec la tradition antique des gradins disposés en hémicycle. Alors que le parterre est traditionnellement réservé aux couches populaires, l'architecte imagine un parterre assis. Enfin, dernière innovation et non des moindres, Ledoux crée à Besançon la première fosse d'orchestre au monde. Le théâtre connaît des transformations au siècle suivant, mais en avril 1958, un incendie en détruit l'intérieur. La salle de spectacle ne sera pas reconstruite à l'identique.

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Nicolas Walteflaugle