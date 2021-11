Châtenois Châtenois Châtenois, Vosges THÉÂTRE : L’ÉCOLE DES MARIS Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Châtenois

Châtenois Vosges Châtenois 10 EUR Léonor et Isabelle, deux sœurs orphelines, se voient confiées à la mort de leur père à deux frères d’âge mûr, Ariste et Sganarelle. Ces derniers sont chargés par contrat de les élever, de les éduquer et enfin ou « de les épouser » ou « d’en disposer ». Avec « L’Ecole des maris », il en va du désir de raconter avec poésie la complexité des rapports amoureux mais aussi de mettre en résonance cette pièce de 1661 avec aujourd’hui témoignant du chemin qu’il nous reste à accomplir quant à la question d’équité entre la femme et l’homme. 7 comédiens au plateau. Tension entre hier et aujourd’hui racontée d’un point de vue scénographique, musical, des costumes, du jeu. trait-dunion@ccov.fr +33 3 29 94 55 61 http://www.ccov.fr/ Place du Champ de Foire La Scène Ernest Lambert Châtenois

