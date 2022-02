Théâtre : L’école des femmes Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane « Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui ne serait ni sage ni vertueuse.

Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle.

Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, surtout lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès ».



Mise en scène : Francis Perrin



