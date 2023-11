Jeanne Théâtre L’Échangeur Bagnolet, 6 mai 2024, Bagnolet.

Jeanne 6 – 11 mai 2024 Théâtre L’Échangeur Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 13€ /Tarif Super réduit : 9€

Sans raison explicable, Jeanne, un jour, ne rentre plus chez

elle, délaisse travail, amour, enfants, et se réfugie dans une

chambre d’hôtel anonyme, puis dans la ville elle-même.

Au gré de ses errements dans les parcs publics, de ses nuits

blanches devant le fleuve, de ses marches immenses au coeur des paysages urbains – qui sont autant d’étapes vers une redécouverte d’elle-même – elle rencontre le « Vieil homme étourneau », un vieillard qui lui semble être un ange, et une jeune fille répondant au nom de Lou Reed dont la chambre d’hôtel s’est peu à peu transformée en marais…

Le récit de Yan Allegret est à l’image du théâtre qu’il pratique ;

à mille lieux de toute visée explicative, il nous conduit quelque

part entre sens et sensations, à la rencontre de l’insolite poétique de notre quotidien.

Théâtre L’Échangeur 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lechangeur.org »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lechangeur.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 62 71 20 »}]

2024-05-06T20:30:00+02:00 – 2024-05-06T22:25:00+02:00

2024-05-11T20:30:00+02:00 – 2024-05-11T22:25:00+02:00