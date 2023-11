Festival Sonic Protest 20ème édition Théâtre L’Échangeur Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Seine-St.-Denis Festival Sonic Protest 20ème édition Théâtre L’Échangeur Bagnolet, 29 mars 2024, Bagnolet. Festival Sonic Protest 20ème édition 29 et 30 mars 2024 Théâtre L’Échangeur Théâtre L’Échangeur 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sonicprotest.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

2024-03-30T19:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bagnolet, Seine-St.-Denis Autres Lieu Théâtre L'Échangeur Adresse 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Ville Bagnolet Departement Seine-St.-Denis Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Théâtre L'Échangeur Bagnolet latitude longitude 48.862801;2.416364

Théâtre L'Échangeur Bagnolet Seine-St.-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnolet/