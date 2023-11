Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris Théâtre L’Échangeur Bagnolet, 29 février 2024, Bagnolet.

Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris 29 février – 8 mars 2024 Théâtre L’Échangeur Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 13€ /Tarif Super réduit : 9€

Une souris y relate l’histoire de l’artiste Joséphine et de sa relation avec le peuple des souris auquel elle appartient. Joséphine se dit cantatrice mais son chant ne se distingue apparemment en rien du sifflement ordinaire de ses congénères.

D’où vient alors l’enthousiasme du peuple – qui par ailleurs dans son ensemble n’apprécie pas la musique – pour le chant sans qualité de Joséphine ? Comment comprendre qu’il se rassemble dans un silence respectueux pour écouter ce que lui-même produit à longueur de journées et peut-être mieux qu’elle ?

C’est à une énigmatique et savoureuse interrogation sur la place de l’artiste et sur sa relation au peuple que nous invite Kafka à travers ce récit qui revêt – forcément – une dimension testamentaire.

